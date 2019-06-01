Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии

По информации влиятельного украинского еженедельника «Зеркало недели», часто обладающего инсайдом, президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.

Однако приглашение оговорено одним условием - визит в США должен состояться уже после встречи президентов США и России.

Напомним, встреча российского и американского лидеров запланирована на 28–29 июня во время проведения саммит Большой двадцатки, который пройдет в японской Осаке. Таким образом, Дональд Трамп хочет сначала выслушать позицию Владимира Путина по украинскому вопросу, прежде чем что-то гарантировать Владимиру Зеленскому.

Первый зарубежный визит в качестве президента Украины Зеленский совершит в Брюссель.