Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики пообещали немного прохлады

Субтропическая жара, которая в конце прошлой недели установилась на большей части Русской равнины, начнёт отступать. Согласно прогнозу Гисметео, циклон, сформировавшийся над Атлантическим океаном, уже вторгся на территорию нашей страны. Ожидается, что он окажет чувствительное влияние на синоптическую ситуацию в большинстве регионов Европейской части РФ.

Прогноз погоды на 7 дней в Северо-Западном округе

В частности, в Вологде пока плюс 25. Но уже в среду, 12 июня температура понизится сразу до плюс 13-15, усилится ветер, пройдут дожди, прогремят грозы. Ещё более стремительно столбики термометров поползут вниз в Архангельске и Сыктывкаре. Здесь ещё в выходные было около 30 выше нуля, а в среду прогнозируется всего плюс 8-9, осадки высокой интенсивности, местами град. По данным Гисметео, на смену аномальной жаре также придёт похолодание в Псков и Новгород, Петрозаводск и Санкт-Петербург. Метеорологи обещают жителям этих городов освежающую прохладу в среду (плюс 14-16) и умеренный температурный фон к выходным (плюс 18-20).

Погода на предстоящей неделе в южных регионах страны

Зато на юге России лето продолжит набирать обороты. Например, в Краснодаре, средняя температура на ближайшие 7 дней составит плюс 30-31. Самым прохладным днём в этот период будет четверг, 13 июня (плюс 25-27). По-прежнему жарко в Сочи. В городе-курорте на этой неделе термометры покажут 27-29, в срезу и четверг ожидается небольшой дождь. Аналогичная погода, по прогнозу Гисметео, в Ставрополе. Правда, здесь обойдётся без осадков. А вот в Кисловодске, Пятигорске и Минводах в середине недели похолодает до плюс 19-21, ожидается сильный дождь, при усилении ветра – грозы, возможен град.

Гисметео. Прогноз погоды на 7 дней в Москве

По прогнозу Гисметео, на этой неделе в российскую столицу придёт воздушный фронт с севера, который понизит температуру сразу на несколько градусов. Во вторник, 11 июня сохранится солнечная погода, но уже плюс 26-28 днём, а ночью 14-16 выше нуля. В среду серьёзных климатических катаклизмов не ожидается, воздух в дневные часы снова прогреется до 27-28 градусов. А вот с наступлением темноты станет немного прохладнее, ближе к полуночи термометры покажут 11-13 выше нуля.

В четверг, 13 июня, будет облачно, без осадков, но наконец-то спадёт жара – метеорологи обещают плюс 23-25. В пятницу, 14 июня снова выглянет солнце, которое нагреет воздух до плюс 25-27. Очередное похолодание синоптики прогнозирую к выходным. По прогнозу Гисметео, в субботу, 15 июня и воскресенье, 16 июня над территорией московского региона пройдёт атмосферный фронт, который принесёт с собой осадки и снижение температуры до плюс 21-23.