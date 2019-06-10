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Эксперты не обнаружили следов наркотиков в смывах рук журналиста Голунова

Москва, 10.06.2019

Как сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в телеграм-канале, у арестованного 6 июня журналиста сетевого издания «Медуза» Ивана Голунова при контрольном смыве с рук и срезах ногтей эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков и психотропных и сильнодействующих веществ.

Ранее Ивана Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупных размерах. Данное преступление предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

В подтверждение своих слов юрист опубликовал копию результатов экспертизы. По сообщению главного нарколога России Евгения Брюна, следы наркотических веществ не обнаружены и в моче журналиста. Пробы были взяты сразу после задержания.

Чиков также сообщил, что представители следствия повторно пытались взять у адвокатов Голунова - Дмитрия Джулай и Ольги Динзе подписку о неразглашении информации, связанной с делом. Адвокаты отказались подписывать подобный документ, согласившись не разглашать только персональные данные оперативников, которые ведут расследование.

В настоящий момент Иван Голунов отбывает домашний арест в квартире свое матери, где он прописан, сообщает «Интерфакс». Журналисту запрещено общение с кем бы то ни было, кроме матери, брата, следователей и адвокатов. Также ему запрещено пользоваться любыми средствами связи.

Напомним, обвинение в покушении на сбыт наркотиков было предъявлено журналисту 8 июня, вечером того же дня, по истечении 48 часов после задержания, Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест.

Голунов не признает своей вины, настаивая на том, что наркотики ему подбросили, пытаясь таким образом свести с ним счеты за журналистские расследования, из-за которых он и раньше получал угрозы.

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