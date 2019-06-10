Как восстановить потерянный пульт

Для управления работой такой техники используют проводные настенные и беспроводные пульты, приоюрести которые можно в https://pulti.ua. Последние пользуются у украинцев заслуженной популярностью, благодаря своей простоте и мобильности.

Основные функции

Дистанционный пульт к кондиционеру обеспечивает более комфортное регулирование температуры. Радиус действия инфракрасных моделей обычно не превышает 5-8 м. Поэтому использование ПДУ целесообразно в квартирах, отельных номерах и помещениях небольшой площади.

Беспроводной пульт для кондиционера выполняет несколько функций:

установка и настройка рабочих режимов (например, обогрев);

регулирование температуры;

запуск дополнительных функций климатической техники (ионизации воздуха, таймера);

корректировка скорости вращения встроенного вентилятора;

управление движением жалюзи;

сброс текущих параметров.

Купить пульт для кондиционера можно и для удаленной диагностики климатического оборудования. Это позволит оперативно реагировать на системные ошибки и неисправности.

Преимущества

Использование инфракрасных управляющих блоков имеет несколько плюсов:

простота и удобство эксплуатации;

эргономичный дизайн;

компактные размеры;

надежность и качество сборки.

Если кнопки на ПДУ западают или устройство не срабатывает после падения, рекомендуем заказать новое. Ремонтировать его в случае механических повреждений, износа или попадания влаги нецелесообразно. Новый управляющий блок обойдется дешевле. Причем потребители могут приобрести как оригинальное устройство, так и его улучшенную копию.

ПS

С 2017 года корейский бренд Samsung занимает лидирующие позиции на рынке продажи телевизоров. Продукция этой марки пользуется небывалым спросом во многих странах, включая Украину. Добиться такой популярности компания смогла за счет использования научных разработок и технологических инноваций.

Отличительная черта ТВ-приемников бренда – небольшая толщина корпуса и рамки. К особенностям техники Самсунг также относят высокое качество изображения и многофункциональность. Например, современные модели телевизоров поддерживают Smart TV и обеспечивают доступ в интернет. Чтобы регулировать параметры работы такой техники с максимальным комфортом, необходим пульт для телевизора Samsung. Наличие ПДУ облегчает настройку телеприемника, поиск нужных программ и подключение домашних медиа устройств.

Специфика пультов Samsung

Для разных серий ТВ-приемников корейский производитель выпускает несколько вариантов ТВ-пультов. Они отличаются как конструктивно, так и функционально. Например, некоторые модели позволяют включить телетекст или воспользоваться системой встроенных полезных подсказок.

В модельном ряду представлены блоки с кнопочным и сенсорным управлением. Последние пользуются у украинцев особым спросом. Они рассчитаны на работу со смарт-телевизорами нового поколения. Такие модели характеризуются продуманным эргономичным дизайном и расширенными возможностями.

Преимущества товара

Для удаленного управления техникой Samsung применяются не только оригинальные пульты, но и их аналоги. Приобретение «заменителей» обходится на порядок дешевле, а их функциональность не уступает брендовым приборам. Независимо от завода-производителя, такие ТВ-пульты имеют ряд достоинств:

интуитивно понятный интерфейс;

эргономичная конструкция и удобное расположение клавиш;

комфортность использования;

широкие функциональные возможности;

надежность и долговечность;

наличие различных модификаций.

При желании украинские потребители смогут подобрать универсальную модель, совместимую со всей имеющейся техникой. Такое устройство обеспечит комфортное управление плазменной панелью, DVD-проигрывателем и ресивером эфирного телевидения.

Причины покупки пульта

Главным поводом купить новое управляющее устройство для телеприемника является потеря старого пульта. Также причиной для покупки могут послужить:

износ ПДУ при длительной эксплуатации;

повреждение микросхем после попадания жидкости;

западание кнопок, вызванное износом мембраны;

механические поломки.

Такое случается после падения, контакта с детьми или домашними питомцами. Восстанавливать и ремонтировать поврежденный управляющий блок нецелесообразно. Дешевле и проще купить новый пульт для телевизора Самсунг.

При этом важно подобрать подходящую по параметрам и совместимую с вашим ТВ-приемником модель. Чтобы не ошибиться в выборе, перед покупкой лучше проконсультироваться со специалистом.