Китай предупредил компанию Microsoft об «ужасных последствиях»

Власти Китая предупредили ряд компаний, среди которых Microsoft и Dell, об «ужасных последствиях», если они пойдут на поводу у США и прервут поставки технологий компаниям Китая, сообщает The New York Times.

Как сообщают источники СМИ предупреждение прозвучало на закрытых встречах 4-5 июня после объявления КНР о наличии у страны списка «ненадежных» лиц и компаний. Поимо корпораций Dell и Microsoft, на встречу были приглашены представители британской компании ARM и южнокорейских Samsung, SK Hynix Inc. От Китая на встрече присутствовали представители китайской нацкомиссии по развитию и реформам, министерства коммерции и министерства промышленности и информатизации.

Как сообщается в материале, опубликованном по результатам встречи, «предупреждения представляли собой попытку предотвратить быстрое разрушение сложных цепочек поставок, которые связывают экономику Китая с остальным миром».

Напомним, 16 мая американское министерство торговли объявило о внесении в «черный список» китайской телекоммуникационной компании Huawei, а также 70 ее филиалов. Вслед за объявлением прекратить работу с Huawei решили компании Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. 21 мая США объявили о временных послаблениях китайскому гиганту, которые будут действовать 90 дней.