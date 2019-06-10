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Личные данные почти миллиона россиян попали в сеть

Москва, 10.06.2019

В результате утечки личные данные клиентов ОТП Банка, Альфа-банка и ХКФ Банка оказались в открытом доступе, сообщает РИА Новости. Всего от двух утечек пострадали интересы порядка 900 тысяч россиян.

Агентство сообщает, что утечка произошла в конце мая и данные, оказавшиеся в открытом доступе, собирались несколько лет назад, однако, некоторая информация актуально до сих пор, а именно имена, телефоны, паспортные данные.

Первая база данных, содержащая информацию о 24,4 тысячи человек, содержит личную информацию жителей Северо-Западного федерального округа. Уточняется, что базу обнаружили журналисты и в ней содержатся данные о 500 сотрудниках МВД и 40 работниках ФСБ.

Во вторую базу, актуальность которой датируется 2013 годом, попала информация о 800 тысячах граждан по всей России. При этом служба безопасности ОТП Банка заявили, что утечку не зафиксировали. Проведение проверки достоверности и актуальности данных начали в ХКФ Банк и «Альфа-банк».

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