Магнит отрыл две лавчонки

«Ультра» бросают вызов

Крупные российские торговые сети увидели перспективу там, где, кажется, начертан один их лозунгов теории управления 80-х годов: «малое прекрасно». В очередной раз эта тенденция приходит на смену гигантомании. Впрочем, сегодняшний герой, «Магнит», ею не особо и отличался, но гипермаркеты есть и у него. Теперь, как заявила глава розничной сети «Магнит» Ольга Наумова, они начали тестировать новый формат магазинов, характеризуемый как «ультрамалый».

Агентство «Прайм» со ссылкой на слова топ-менеджера сообщает, что первый пилотный магазин подобного формата уже начал работать Краснодаре, «чтобы на практике понять, какая отдача от метра, что нужно предлагать, какая будет в целом экономика проекта». Краснодар, напомним, является для сети родным регионом, Именно там ее основатель Сергей Галицкий, начавший с торговли бытовой химией, открыл первый продуктовый магазин из тех, что были потом объединены в одну из крупнейших российских сетей.

«Ультрамалые форматы — мы открыли в Краснодаре пилотный магазин такой, так называемый "Магнит Сити". И, по-моему, позавчера в Москве такой открыли. Это объекты, нацеленные на трафик, на деловые центры, но такого типа — то, что вокруг быстрого питания: кафе, кофе, перекусы», — рассказала Ольга Наумова в субботу, 8 июня на ПМЭФ. Она подчеркнула, что решение о развитии формата будет принято в зависимости от успешности пилота.

Торговля с излишним увлечением и увеличением

Конечно, на новое начинание можно взглянуть по-разному. Тот факт, что «Магнит» начал тестировать ультромалый формат, говорит не о новой тенденции, а о продолжении экспансии торговой марки, причём несколько запоздалой, считает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. В тот момент, когда пришли гипермаркеты, было огромное количество частных магазинов и ларьков, которые просто не смогли тягаться в ценовом поле с крупными сетевыми торговыми организациями, вспоминает она. Через несколько лет, когда рынок был расчищен, им на смену пришло куда меньшее количество торговых организаций, типа «Дикси», «Копейки», «Пятёрочки» и т. п. Гипермаркеты не могли, да и не должны были прийти к ним на смену, ведь им нужна большая площадь для размещения, которая в большом дефиците не только в черте Москвы.

Чтобы обеспечить продажи в компактно застроенных районах, нужны малые и сверхмалые торговые точки, полагает Катя Френкель, называя в качестве примера таковых «Перекресток-экспресс». «Магнит» же слишком увлёкся строительством гипермаркетов, считает она, что в итоге стоило ему определённой доли рынка. Сейчас, догоняя конкурентов, он начал тестировать ультрамалый формат, говорит аналитик, хотя практика показала, что с этим шагом он опоздал на несколько лет. Но, впрочем, пока это не поздно делать, и время еще не упущено безвозвратно.

От заката до рассвета

Небольшие магазины «у дома» под брендом сетевых ритейлеров — это не закат формата гипермаркетов, а его логичное продолжение, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, это вторая волна конкуренции, которая даст еще более крупную долю рынка сетевикам, выдавив с него небольшие частные магазины. Ритейл-сети сначала демпинговали, потом готовы были брать в аренду площади мелких магазинов по ставкам выше рыночных, просто для того, чтобы те ушли с рынка, а сейчас, возможно, на этих же самых площадях открывают свой микро-формат, предполагает он.

Эта конкурентная победа близка к окончательной, но еще остается шанс у магазинов «эко-продуктов», которые тщательно нарабатывают свою клиентскую базу, берегут и подогревают ее скидками, тщательно следят за качеством продуктов, закупаемых у проверенных производителей и фермерских хозяйств. Но и цены на «эко-продукцию» выше, чем в среднем гипермаркете, указывает аналитик.

Малая торговля никогда не исчезнет, говорит Илья Жарский, вопрос в том, под какими брендами она будет идти. Вопреки расхожему мнению, приход сетей в каждый дом не означает монополию в худшем смысле этого слова, считает он: это монополия, в которой низкие цены, единый стандарт обслуживания, грамотная логистика, а отслеживание качества товара, хотя обычно и не стоит на первом месте, все равно будет улучшаться со временем.

В условиях падения реальных доходов населения на 4-5% в год рынок ритейла не может расти в объеме, но доли рынка могут перераспределяться между игроками, которым нужны деньги прямо здесь и сейчас, и теми, кто готов подождать 5-7 лет, у кого есть большой финансовый резерв, уверен Илья Жарский. А ФАС будет следить за тем, чтобы рынок не стал откровенно монопольным и чтобы не пострадали простые потребители. Многие торговые представители небольших фирм могут потерять работу, или найти ее в сетевых компаниях в новом качестве, заключает он.

Ну, что ж, до начала действия в России рыночной экономики в 90-е годы, все магазины, не будучи сетевыми брендами, входили в сети, причем действительно монопольные: «горторги», если кто забыл (а многие уже и вовсе не слыхали). По одной такой монополии на каждый город. Но была, правда, и конкуренция. Знаменитое и по сей день не забытое «сельпо», это ни что иное, как «СельПО» — сельское потребительское общество, низовое звено сети потребительской кооперации, охватывавшей всю страну, Представители этой сети бывали и в городах, там можно было отовариться приличной на вкус полукопченой колбасой. А вот подлинно частная торговля в России, с маленькими лавками с неповторимым ассортиментом, похоже, так и не прижилась вновь. Это традиция, идущая во всех странах через века, а если ее надолго прорвали, как случилось сто лет назад у нас, то, видимо, она уже не восстанавливается. А жаль. Ну что ж, будем ходить в лавки сетевые.