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Макрон объяснил Джонсону, чем грозит Лондону отказ платить ЕС «отступные» в 40 млрд евро

Москва, 10.06.2019
#Brexit
  • Макрон объяснил Джонсону, чем грозит Лондону отказ платить ЕС «отступные» в 40 млрд евро

Zuma\TASS

Борис Джонсон, один из главных претендентов на пост лидера Консервативной партии, который освободился в минувшую пятницу после ухода в отставку Терезы Мэй, обещает британцам не платить Брюсселю «отступные» за брекзит в размере 39 млрд евро (49,4 млрд долларов), если не будут пересмотрены условия выхода.  

Как нетрудно догадаться, обещание Джонсона, которого, кстати, поддерживает Дональд Трамп, встречено на континенте без особой радости. Больше всех недовольны французы. Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил Лондон, что угроза Бориса Джонсона будет рассматриваться ЕС как объявление суверенного дефолта со всеми вытекающими отсюда малоприятными для Великобритании последствиями. Невыплата долгов ведет к девальвации национальной валюты, резкому увеличению обслуживания национального долга и понижению кредитного рейтинга государства, т.е. к трудностям с получением кредитов. Реакция французского лидера вполне объяснимая, но как отмечают сторонники Джонсона, еще неизвестно, как отреагируют финансовые рынки на отказ Лондона платить по счетам. 

Отреагировал на заявление Бориса Джонсона и главный переговорщик от ЕС Гай Верхофстадт. Он подчеркнул, что такое отказ платить негативно отразится на имидже Британии, которую перестанут считать надежным партнером. 

В Великобритании развернулась борьба за пост лидера Консервативной партии, который автоматически возглавит правительство. Предупреждение Макрона последовало после обещания Джонсона вывести королевство из Евросоюза и сохранить при этом уже обещанные Терезой Мэй 39 млрд евро. Справедливости ради следует сказать, что бывший глава Форин офиса все же готов заплатить «отступные», но для этого Брюсселю придется пойти на смягчение условий по соглашению, а это в объединенной Европе делать не хотят. 

В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй официально перестала быть лидером консерваторов. Выдвижение и регистрация претендентов произойдет сегодня, в понедельник. Кандидатом на пост лидера Консервативной партии может стать любой член партии, который заручится поддержкой как минимум 8 парламентариев консерваторов. Первый раунд выборов состоится 13 июня. 

  

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