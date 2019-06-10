Названы причины падения реальных доходов россиян

Вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов назвал причины падения реальных доходов граждан России. По его мнению, отрицательное влияние на данный показатель оказывают два фактора, передаёт РИА Новости.

«Первый фактор – рост потребительского кредитования, – отметил чиновник. – второй – сокращение теневого сектора в экономике. И это несмотря на то, что зарплаты и социальные выплаты в реальном выражении растут».

При этом он отметил, что только за первый квартал этого года реальные заработные платы россиян выросли на 1,3%, а в апреле – на 1,6%.

«В дальнейшем мы также ожидаем рост зарплат в реальном выражении, то есть выше, чем инфляция, выше чем стоимость продовольствия, чем стоимость ЖКХ, которые включаются в индекс потребительских цен», – резюмировал Силуанов.

Напомним, ранее Силуанов в ходе ПМЭФ-2019 заявил, что что жить в кредит – это нормально. По его мнению, это распространённая практика – так живут люди почти во всех цивилизованных странах мира.