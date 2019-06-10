«Утес» в Крыму назвали убийцей кораблей

Серьезной угрозой для любых кораблей является российский береговой ракетный комплекс «Утес», который размещен в Крыму, сообщает издание The National Interest.

СМИ подчеркивает, что Россия выстраивает в Крыму неуязвимую систему береговой обороны, представляющую серьезную угрозу для американского флота.

Автор материала напоминает, что во времена СССР на «Утесе» были сооружены бункеры и подземные ракетные установки, которые были снабжены ракетами Shaddock, называемой еще ракетой П-35Б, предназначенный для работы по крупным надводным целям. Данное оружие в США назвали «турбореактивным корабельным убийцей».

После распада СССР комплекс был передан Украине, которая не смогла реализовать потенциал комплекса и система пришла в полную негодность. После воссоединения Крыма с РФ началось восстановление боеготовности «Утеса», сообщает издание. Автор уверен, что Москва готова дать отпор вторжению любого десанта предполагаемого противника со стороны Черного моря. Он также заявляет в материале, что России с экономической точки зрения выгодно усилить береговую оборону, чем перебрасывать в регион огромный флот.

СМИ напоминает, что усиливается в Крыму и воздушная оборона, например, перестраиваются аэродромы, поэтому если эсминцы США продолжат заходить в акваторию Черного моря, Москва перебросит в Крым бомбардировщики Ту-22М3М.