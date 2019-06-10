Полковник Захарченко признан виновным в коррупции

Бывший заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ полковник Дмитрий Захарченко признан виновным во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию.

Такой приговори вынес 10 июня Пресненский суд российской столицы, передаёт «Интерфакс». По данным агентства, которое ссылается на своего корреспондента, Захарченко признан виновным по всем пунктам обвинения. Судом установлено, что высокопоставленный полицейский получил две взятки в особо крупном размере. Кроме того, он вмешался в деятельность следователя.

В приговоре подчёркивается, что вина Захарченко в совершении указанных преступлений полностью подтверждается исследованными доказательствами.

Государственный обвинитель просил приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.

Напомним, Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Позже ему были предъявлены обвинения по другим эпизодам. Позже во время обыска в квартире его сводной сестры обнаружили 8 млрд рублей наличными.

Свою вину Захарченко не признаёт ни по одному из эпизодов. По его мнению, возбужденные против него уголовные дела являются «подставой».