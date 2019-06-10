На кресло премьер-министра Украины появился новый претендент

Кресло премьер-министра Украины может занять Юлия Тимошенко, если президент страны Владимир Зеленский примет предложение о создании коалиции с партией "Батькивщина". Соответствующее предложение поступило от Тимошенко в понедельник.

«Наша команда настроена идти в сильную коалицию с новым президентом. Мы готовы предложить сильный план действий» - заявила Юлия Тимошенко на съезде своей партии «Батькивщина».

В обмен на вхождение в коалицию Тимошенко предложила реализовать ее предвыборную программу, что говорит о премьерских амбициях Юлии Владимировны.

«И не просто создать какую-то коалицию, мы предлагаем назвать ее «Коалицией действий». У нас есть не просто план, у нас есть план действий уже на 100 дней» - заявила Тимошенко.

Ранее сообщалось о премьерских амбициях экс-президента Украины Петра Порошенко.