«Росконтроль» рассказал об итогах проверки кваса

По сообщению «Роскачества», ни один из семи марок кваса, которые ведомство проверило на соответствие нормам безопасности, не соответствует нормам качественного продукта. Специалисты сообщают, что во всех марках был найден диоксид серы (Е220), который производители не указали, как ингредиент в составе продукта. Добавка, как сообщают эксперты, представляет «опасность для людей с непереносимостью, в связи с чем ее указание в маркировке — обязательно».

Уточняется, что в проверке приняли участие бренды «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии». В остальном по заявлению специалистов, все образцы в целом соответствует требованиям безопасности. Напитком самого плохого качества признан квас «Букет Чувашии».

Первое место по качеству ведомство отдало напитку марки «Русский дар», следом за ним идет «Очаковский». По заявлению специалистов обе марки кваса имеют тона сброженного напитка и обладают полным вкусом. Третье место занял квас «Никола».

Ранее, «Роскачество» сообщило о проверке пакетированного чая. Ведомство выяснило, что в супермаркетах найден чай с плесенью, пестицидами и бактериями группы кишечных палочек.