Российских журналистов не пустили в Молдавию

Российских журналистов не пустили на территорию Молдавии. Речь идёт о членах съёмочной группы мультимедийного информационного центра «Известий».

По данным пресс-службы издания, журналисты прилетели в Кишинёв в рабочую командировку в ночь на понедельник, однако при прохождении пограничного контроля им было отказано во въезде в страну. При этом причины отказа озвучены не были. В настоящее время все детали и подробности произошедшего устанавливаются, передаёт РИА Новости.

Напомним, сейчас Молдавия переживает серьёзный политический кризис. 9 июня Конституционный суд (КС) страны отстранил от должности президента Молдавии Игоря Додона. Это было мотивировано тем, что действующий глава государства отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС. Кроме того, КС постановил временно назначить президентом и.о. премьер-министра Павла Филипа. В тот же день он объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов депутата и президента.

Между тем ещё 8 июня Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство и утвердили новый состав Кабмина. Позже депутаты выступили с заявление, в котором отказались признать решение КС об отстранении Додона от власти. Таким образом, в стране фактически установилось двоевластие.