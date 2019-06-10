Курс доллара: такого поворота никто не ожидал

Курс доллара завершил первую неделю июня снижением на 27 копеек - до 64,81 рубля, курс евро потерял 12 копеек - 73,45 рубля. Таким образом, рубль за пять торговых дней июня, вопреки большинству прогнозов, прибавил 63 копейки к доллару. Российскую валюту поддерживали два фактора: мощный приток капитала на отечественный фондовый рынок и заявления ФРС о готовности снизить ставки уже в этом году.

Напомним, официальный курс «американца», установленный Центробанком на понедельник, снизился до 65,0395 руб., упав на 19,45 коп. Незначительно, но всё-таки укрепился российский рубль и к евро. По данным регулятора, европейская валюты будет торговаться в выходные и понедельник по 73,2605 руб., что ниже на 01,03 коп., относительно пятницы.

Если говорить о прогнозах, то большинство аналитиков настроены оптимистично относительно дальнейших перспектив рубля. При этом многие из них ожидают, что в начале следующей недели в парах доллар-рубль и евро-рубль продолжится динамика на укрепление нацвалюты, которая будет происходить на фоне положительной динамики цен на энергоносители.

Кроме того, поддержку рублю оказывает позитивные итоги с ПМЭФ-2019, а также озвученный Министерством труда США очередной отчёт по занятости в стране. Согласно его данным безработица в США в мае осталась на уровне предыдущего месяца, составив 3,6%. При этом число рабочих мест в отраслях несвязанных с сельским хозяйством увеличилось на 75 тыс.

Ожидается, что «слабый» отчёт усилит опасения замедления роста американской экономики, одновременно повысив ожидания снижения процентной ставки ФРС уже в этом году. Это, как считают биржевые эксперты, окажет серьёзную поддержку валютам развивающихся стран, в том числе и рублю. Поэтому, валютные аналитики убеждены, что на следующей неделе курс доллара не выйдет из диапазона 65-65,5 руб., а евро закрепится на отметке в 73 руб.

Ранее в ходе ПМЭФ-2019 глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что прогноз относительно средней стоимости доллара в 65,1 руб. на 2019 года остаётся пока актуальным. Однако он всё-таки не стал исключать определённые риски для национальной валюты, которые могут возникнуть из-за внешних факторов.