Встречавшиеся с Зеленским шахтеры перекрыли международную трассу

Работники всех шахт государственного объединения «Львовуголь» прекратили работу и перекрывали трассу международного значения Львов – Рава-Русская. Шахтеры требуют погашения долгов по зарплате. Размер заложенности составляет 280 млн гривен (чуть более 10 млн долларов США).

На шахте объединения «Львовуголь» «Лесная» в мае произошла авария, в результате которой погибли два шахтера. Шахту «Лесную», посетил президент Украины Владимир Зеленский, встретился с группой «Львовуголь» и пообещал разобраться с проблемами отрасли и этого предприятия. 31 мая, на следующий день после посещения горняков, Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины с целью решения проблем в энергетической отрасли Украины.



