Силуанов озвучил неутешительный прогноз по ценам на нефть

Антон Силуанов – глава Минфина РФ и первый вице-премьер российского правительства – озвучил неутешительный прогноз по ценам на нефть.

По его словам, стоимость «чёрного золота» может упасть ближе к 30 долларам за баррель. Чиновник считает, что это произойдёт, если ОПЕК+ летом не договорится по сделке об ограничении добычи сырья, передаёт РИА Новости.

«Пока очень сложно сказать, как события будут развиваться в ближайшие месяцы, – подчеркнул он. – Договорятся ли страны-члены ОПЕК и государства, не входящие в картель по ограничению добычи нефти. Если договора не будет, то цены на нефть рухнут к 30 долл. за баррель».

Напомним, весной 2016 года члены ОПЕК, а также страны, не входящие в организацию, договорились о сокращении добычи «чёрного золота». В июне 2018 года было решено наращивать добычу нефти на 1 млн баррелей. Позже на фоне ухудшения отношений между США и Ираном произошёл отскок к сокращению добычи. Ближайшее заседание стран-участниц ОПЕК +, на которой будет решаться дальнейшая судьба сделки, запланировано на начало июля 2019 года.