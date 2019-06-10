Зеленский выступил с новыми громкими предвыборными обещаниями

Съезд партии «Слуга народа», как и положено молодой и несистемной партии, прошел креативно. Делегаты собрались на чистом воздухе в Национальном ботаническом саду города Киева. В саду была установлена сцена и шатры, закрывающие делегатов от палящего солнца. К месту заседания можно было добраться пешком, либо на электрических гольфкарах, что было призвано подчеркнуть склонность партии к передовым и зеленым технологиям.
Зеленский, выйдя на сцену принялся шутить – «Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича?» - спросил он у главы своей администрации, показывая ему бумаги с написанной речью. Таким образом Зеленский пытался обыграть неприятный эпизод, произошедший во время его визита в Брюссель, когда часть его речи была позаимствована у Петра Порошенко. Продолжая острить, Зеленский заявил, что проведение съезда в ботаническом саду очень символично – «Украина расцветет и будем сажать». Зеленский пообещал, что депутаты от «Слуги народа» будут служить народу и призвал нокаутировать старую систему власти.
Однако настоящий успех, в виде хохота всего зала, пришел к другому оратору – председателю партии «Слуга народа». Дмитрий Разумков предложил утвердить программу партии и тут же едва не закрыл съезд – оказалось он перепутал бумажки и начал читать финальную речь.
На съезде была представлена первая сотня партийного списка «Слуги народа». В «десятку» вошел генеральный директор телеканала «1+1» (принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому) Александр Ткаченко. Как владелец «1+1» при помощи непечатных выражений общается со своим менеджером, любой желающий может ознакомиться на YouTube, где выложены записи их бесед. Присутствие в списке «Слуги народа» «холопов олигарха» не носит массового характера, но лишний раз свидетельствует об обязательствах Зеленского перед Коломойским.