Зеленский выступил с новыми громкими предвыборными обещаниями

Съезд партии «Слуга народа», как и положено молодой и несистемной партии, прошел креативно. Делегаты собрались на чистом воздухе в Национальном ботаническом саду города Киева. В саду была установлена сцена и шатры, закрывающие делегатов от палящего солнца. К месту заседания можно было добраться пешком, либо на электрических гольфкарах, что было призвано подчеркнуть склонность партии к передовым и зеленым технологиям.

Зеленский, выйдя на сцену принялся шутить – «Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича?» - спросил он у главы своей администрации, показывая ему бумаги с написанной речью. Таким образом Зеленский пытался обыграть неприятный эпизод, произошедший во время его визита в Брюссель, когда часть его речи была позаимствована у Петра Порошенко. Продолжая острить, Зеленский заявил, что проведение съезда в ботаническом саду очень символично – «Украина расцветет и будем сажать». Зеленский пообещал, что депутаты от «Слуги народа» будут служить народу и призвал нокаутировать старую систему власти.