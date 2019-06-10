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Зеленский выступил с новыми громкими предвыборными обещаниями

Москва, 10.06.2019
Новости Украины. Съезд партии «Слуга народа», как и положено молодой и несистемной партии, прошел креативно. Новости Украины
  • Зеленский выступил с новыми громкими предвыборными обещаниями

Анна Марченко/ТАСС

Съезд партии «Слуга народа», как и положено молодой и несистемной партии, прошел креативно. Делегаты собрались на чистом воздухе в Национальном ботаническом саду города Киева. В саду была установлена сцена и шатры, закрывающие делегатов от палящего солнца. К месту заседания можно было добраться пешком, либо на электрических гольфкарах, что было призвано подчеркнуть склонность партии к передовым и зеленым технологиям.

Зеленскийвыйдя на сцену принялся шутить – «Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича?» - спросил он у главы своей администрации, показывая ему бумаги с написанной речью. Таким образом Зеленский пытался обыграть неприятный эпизод, произошедший во время его визита в Брюссель, когда часть его речи была позаимствована у Петра Порошенко. Продолжая острить, Зеленский заявил, что проведение съезда в ботаническом саду очень символично – «Украина расцветет и будем сажать». Зеленский пообещал, что депутаты от «Слуги народа» будут служить народу и призвал нокаутировать старую систему власти. 

Однако настоящий успех, в виде хохота всего зала, пришел к другому оратору – председателю партии «Слуга народа». Дмитрий Разумков предложил утвердить программу партии и тут же едва не закрыл съезд – оказалось он перепутал бумажки и начал читать финальную речь. 

На съезде была представлена первая сотня партийного списка «Слуги народа». В «десятку» вошел генеральный директор телеканала «1+1» (принадлежащий олигарху Игорю КоломойскомуАлександр Ткаченко. Как владелец «1+1» при помощи непечатных выражений общается со своим менеджером, любой желающий может ознакомиться на YouTube, где выложены записи их бесед. Присутствие в списке «Слуги народа» «холопов олигарха» не носит массового характера, но лишний раз свидетельствует об обязательствах Зеленского перед Коломойским 

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