«Слуга народа» увеличивает отрыв

Киевский международный институт социологии с 26 мая по 7 июня провел опрос о поддержке гражданами политических сил.

Уверенно лидирует, увеличивая отрыв от конкурентов, партия Зеленского «Слуга народа» - за нее готовы проголосовать 48,5% тех, кто определился с симпатиями.

На втором месте с 11,8% следует бывшвя «Партия Регионов» Виктора Януковича» «Оппозиционная платформа – «За Жизнь». «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко лишь на третьем месте с 8,1%. Партия Юлии Тимошенко «Всеукраинское объединение "Батькивщина» набирает 7,8% голосов. Замыкает пятерку партий «Голос» с 5,6% - партия лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

Остальные политические силы пока не преодолевают пятипроцентный барьер, который необходимо преодолеть для попадания в Верховную Раду.