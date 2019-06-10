США перебросили в Польшу наступательный самолет

Самолет EC-130H Compass Call, предназначенный для наступательных операций, был переброшен американскими военными на польскую авиабазу Кшесины, сообщает сайт ВВС США в Европе.

В сообщении говорится, что самолет входит в 55-ую группу по электронной борьбе, расположенной в штате Аризона. Как сообщают военные США, самолет нужен в Польше для совместных учений.

Данный наступательный самолет имеет условное название машины «тактической системой вооружения» и находится на вoоружении американских ВВС с 1983 года. EC-130H Compass Call снабжен системами для атак на электронную инфраструктуру потенциального противника. Техническое оснащение самолета способно также подавлять средства радиoэлектронной борьбы.

Самолет был испытан в операциях в Косово, Ираке, Сербии и Афганистане, сообщается на сайте американского ВВС.

Напомним, учения НАТО пройдут с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря под руководством командования второго оперативного флота ВМС США. Руководство будет осуществляться со штабного корабля США Mount Whitney. Уточняется, что корабль находится в акватории Балтийского моря с конца мая. В маневрах примут участие до 40 кораблей и подводных лодок. Также на учения прибудут 40 различных летательных аппаратов из 18 стран.