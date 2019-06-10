Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии строгого режима

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного «правления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима.

Суд также назначил ему штраф в размере 117 млн руб., лишил его звания полковника и всех государственных наград. Кроме того, Захарченко лишён права занимать руководящие должности в госорганах на срок 2 года. При этом отмечается, что суд учёл проведенное подсудимым в СИЗО время.

Сразу же после оглашения приговора защита Захарченко и сам он заявили, что не согласны с приговором и обжалуют его в суде высшей инстанции.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд оправдал Захарченко по ключевому эпизоду дела – получении взятки в размере 800 тыс. руб.

Напомним, гособвинитель просил приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.