В Киеве нашли новое объяснение поражения Порошенко на выборах

Экс-президент Украины Петр Порошенко не смог во второй раз занять пост главы государства из-за отсутствия обратной связи в соцсетях с украинцами, заявил глава избирательного штаба партии «Европейская солидарность» Сергей Березенко в интервью изданию «Главред».

По его словам, политик только отобрал у себя голоса своих соотечественников и, как результат проиграл выборы. Тогда как его более удачливый конкурент, наоборот, активно вел свои блоги.

Березенко утверждает, что команда Порошенко была уверена, что «страна поделится на условно проукраинских государственников, и на тех, кто хотел бы жить сыто, спокойно, пусть даже в тяжелом мире с Россией». Политик сообщил, что у соратников Порошенко была уверенность, что представителей ярых проукраинцев в стране будет гораздо больше. Однако казалось, что мнение было ошибочным и появление Зеленского «сформировало совсем другой запрос».

«Запрос разделил страну на тех, кто за новое, абсолютно новое, против старого», — отметил депутат.

Напомним, вчера Порошенко заявил о том, что будет готов возглавить украинское правительство страны, в случае победы его партии на предстоящих выборах в Верховную раду.