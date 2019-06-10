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В Кремле сделали заявлении о деле журналиста Голунова

Москва, 10.06.2019

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – сделал заявление о деле корреспондента интернет-издания «Медуза», который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков.

По словам представителя Кремля, на основе задержания журналиста нельзя делать какие-то обобщающие выводы по поводу недоверия СМИ и общества в целом и к правоохранительным и судебным органам в частности. При этом он пояснил, что вообще не является сторонником обобщать и делать скоропалительные выводы, передаёт РИА Новости.

«Ещё раз повторяю, действительно это серьёзное, резонансное дело, к которому возникает очень много вопросов, – подчеркнул Песков. – Мы всё это видим и тщательно фиксируем. Но, повторю ещё раз, что отталкиваясь от случившегося, приходить к обобщающим выводам, что якобы есть большое недоверии со стороны СМИ и общества к целой системе – это в корне неверно».

Напомним, журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. При досмотре у него нашли несколько свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Позже при обыске в квартире у задержанного были обнаружены ещё три пакета, а аткже свёрток с порошкообразным веществом и весы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вечером 8 июня Никулинский суд российской столицы отправил Голунова на два месяца под домашний арест. Уже сегодня стало известно, что журналиста при контрольном смыве с рук и срезах ногтей эксперты МВД РФ не обнаружили следов наркотиков. Также следы наркотических веществ не нашли и в моче Голунова.

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