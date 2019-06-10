В Кремле следят за всеми нюансами «дела Голунова»

Российские официальные лица не обошли в понедельник вниманием дело журналиста-расследователя Ивана Голунова, отправленного 8 июня судом под домашний арест по «наркотическим» статьям УК под гул возмущенных голосов о вопиющем несоблюдении правовых норм со стороны общественности и СМИ. Фонтанка.ру передает слова встретившейся 10 июня с Владимиром Путиным уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой.

Ее позиция в разговоре с президентом состояла в том, что требуется служебное расследование по поводу применения силы к Голунову силы при задержании, а так же необходим контроль со стороны Генеральной прокуратуры за предварительным следствием. «Президент, — говорит она, — положительно отреагировал на эти посылы». По мнению Татьяны Москальковой, активная реакция «на самых первых этапах» советника президента Антона Кобякова «сыграла очень большую роль в том, чтобы здесь не было корпоративного интереса и попытки уйти от объективности в рассмотрении этого дела».

Сама она считает, что «в данном случае домашний арест — это шаг вперед», но можно было бы обойтись и подпиской о невыезде. По мнению омбудсмена, ситуация с делом Ивана Голунова дискредитирует практику расследования преступлений о незаконном обороте наркотиков. Она обращает внимание на то, что «должен быть определенный набор доказательств: если это пакетик — на нем должны быть отпечатки пальцев. Если это весы — на них должны быть четкие доказательства, что этот предмет принадлежит человеку, которого подозревают». Татьяна Москалькова назвала небезосновательным «запрос общественности на справедливость по таким делам».

Ранее заявление по делу Ивана Голунова сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил: «мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, и за всеми нюансами... Потому что оно действительно резонансное, оно требует особого внимания. Но главным образом - это повод для пристального внимания генпрокуратуры и других служб, которые внутри самого министерства, на предмет возможного выявления или нарушений, или отсутствия таковых».

Дмитрий Песков также дал понять, что в деле возможны ошибки, хотя его формулировка получилась уклончивой: «Сама по себе ошибка, она возможна, потому что везде работают люди. Нигде и никогда нельзя исключать ошибок, ошибки допускают, в том числе, и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве. Главное – потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились с тем, чтобы они не повторялись впредь», — цитируют РИА Новости ответ пресс-секретаря президента на вопрос о доверии Кремля к МВД, после публикации в связи с этим делом фотографий, не имеющих к нему действительного отношения.