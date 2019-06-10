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В Крыму рассказали, как изменится жизнь полуострова после открытия ж/д моста

Москва, 10.06.2019
  • В Крыму рассказали, как изменится жизнь полуострова после открытия ж/д моста

Сергей Мальгавко/ТАСС

Как сообщил гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» Василий Назарян, в декабре будет запущено движение по железнодорожной части Крымского моста.

«Запуск планируется 9-10 декабря 2019 года, продажа билетов будет запущена за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов», —сообщил Назарян.

От открытия железнодорожного сообщения в Крым выиграют, прежде всего, туристы, для которых поездка на полуостров обойдется значительно дешевле, чем раньше, сообщил руководитель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк, комментируя изменения жизни российских туристов после запуска поездов.

Как уточнил депутат, предполагается запуск десяти пар поездов, связывающих Крым с дальними регионами и с обеими столицами России. Из Москвы планируется запуск двухэтажных поездов

«Сообщение будет не только с Симферополем, но и Севастополем, с Евпаторией, с Джанкоем, естественно, с Керчью и Феодосией», - рассказал Черняк. Он добавил, что пропадет зависимость от сезона и погоды.

 В летний период авиасообщение есть со всеми крупными регионами и городами. Но в осенний и зимний период происходит сокращение авиарейсов, и людям приходится летать «зигзагамии», — добавил депутат. По его словам, запуск поездов позволит сделать из Крыма «круглогодичную здравницу».  Помимо пассажирских поездов, по мосту начнут курсировать грузовые составы, что позволит удешевить себестоимости продукции в Крыму.

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