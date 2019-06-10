В ПФР рассказали, кому из россиян могут отказать оформлении пенсии

В 2018 году Пенсионный фонд России вынес на 50 тысяч больше отказов в досрочном получении пенсий, чем в 2017. Как сообщает «Российская газета», в 2018 году было 170,5 тысячи решений об отказе, а годом ранее - 125,4 тысячи. Как пояснили изданию в ПФР, главной причиной отказов является отсутствие оснований для досрочного получения страховой пенсии. Если брать в процентном соотношении, то отказы по досрочным пенсиям составляют примерно 6%.

В ПФР уточнили, что право на досрочную пенсию имеют люди, которые работают на тяжелых и вредных производствах, однако, при этом необходимо учитывать не только на общий страховой стаж, - период, за который работодатель отчислял страховые взносы за работника, но и общий стаж на вредном производстве.

Газета приводит пример, когда работники горячих цехов могут выходить на пенсию в 50 лет, но при этом стаж на данных видах работ должен составлять не менее 10 лет. Работники лесозаготовок имеют право выхода на пенсию, - мужчины в 55 лет, а женщины — в 50 лет, при условии, что они отработают в особых условиях не менее 12,5 лет и 10 лет соответственно.

В льготную категорию пенсионеров попадают врачи и медперсонал, отработавшие не менее 25 лет в сельской местности или 30 лет — в городе. Учителя, как мужчины, так и женщины, могут уходить на пенсию после 25 лет трудовой деятельности.

Опекуны инвалидов с детства также выходят на пенсию раньше возраста обозначенного в законе, - мужчины при страховом стаже не менее 20 лет, а женщины — не менее 15 лет. Многодетные матери, которые вырастили пять или более детей, уходят на пенсию в 50 лет с учетом, что их страховой стаж составляет не менее 15 лет.

Издание сообщает, что в ПФР предупреждают, что досрочный выход на пенсию содержит в себе много тонкостей, в этой связи специалисты Фонда советую для начала ознакомиться со всеми особенностями назначения таких пенсий.