В России растёт число заболевших раком

По итогам прошлого года в нашей стране зафиксирован рост заболеваемостью раком. Согласно информации Минздрава РФ, опубликовавшего на своём сайте сборник «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году», с января по декабрь было выявлено 624 709 новых случаев злокачественных новообразований.

Кроме того, отмечается увеличении числа больных раком IV степени. Таким образом, общий прирост новых случаев по сравнению с 2017 годом составил 1,2%. Всего на конец прошлого года в нашей стране насчитывалось почти 4 млн раковых больных, что составляет более 2,5% населения страны.

При этом подавляющее большинство из них - около 80% - городские жители. Примерно 20% страдающих онкологическими заболеваниями – проживают в сельской местности. Среди больных раком – 62,5% пациенты старше трудоспособного возраста, менее 1 % - дети до 18 лет.

Самый распространённый вид онкологии в РФ – рак молочной железы (18%). На втором рак кожи (11,6%). Дале следуют рак тела матки (7%) и предстательной железы (6%).