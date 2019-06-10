ВСК запустила два новых проекта

Страховой дом ВСК запустил два новых проекта в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходил с 6 по 8 июня.

Шестого июня подписано соглашения о стратегическом сотрудничестве между Страховым домом ВСК и Управляющей компанией КВС (входит в группу компаний КВС). В документе закрепляются условия дальнейшей работы — личные и корпоративные виды страхования в сфере жилищного строительства, а также другие проекты застройщика.

Седьмого июня ВСК и АНО «Россия — страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Профстажировки 2.0» — совместному проекту платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. В рамках соглашения ВСК вошла в число партнеров — работодателей проекта и организует стажировки для победителей конкурса студенческих работ.

В этом году Страховой дом ВСК выступил партнером форума. На мероприятии работала делегация ВСК, которую возглавил председатель совета директоров Сергей Цикалюк. Для проведения деловых переговоров, общения с клиентами и партнерами, а также продвижения услуг компании на площадке форума работал презентационный стенд ВСК.