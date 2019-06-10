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Зеленский может лишить Савченко звания Героя Украины

Москва, 10.06.2019

Новому президенту «незалежной» Владимиру Зеленскому предложили лишить депутата Верховной Рады Надежду Савченко звания Героя Украины.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства и за 2 дня набрала примерно 2,5 тыс. подписей. Чтобы украинский лидер принял петицию к рассмотрению она должна за 3 месяца набрать минимум 25 тыс. подписей, передаёт РИА Новости.

Как говорится в тексе петиции, Зеленскому предлагают лишить звания героя Украины «за систематическую антиукраинскую деятельность в пользу страны-агрессора».

Наша справка

Надежда Викторовна Савченко родилась 11 мая 1981 года в Киеве. Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. В марте 2015 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко присвоил ей звание «Герой Украины». Тогда Савченко отбывала наказание на территории России по обвинению в причастности к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. Помилована указом президента РФ Владимира Путина от 25 мая 2016 года. В тот же день вернулась на Украину.

22 марта 2018 года арестована СБУ в здании Верховной Рады Украины по подозрению в организации государственного переворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.

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