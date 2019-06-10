Зеленский может лишить Савченко звания Героя Украины

Новому президенту «незалежной» Владимиру Зеленскому предложили лишить депутата Верховной Рады Надежду Савченко звания Героя Украины.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства и за 2 дня набрала примерно 2,5 тыс. подписей. Чтобы украинский лидер принял петицию к рассмотрению она должна за 3 месяца набрать минимум 25 тыс. подписей, передаёт РИА Новости.

Как говорится в тексе петиции, Зеленскому предлагают лишить звания героя Украины «за систематическую антиукраинскую деятельность в пользу страны-агрессора».

Наша справка

Надежда Викторовна Савченко родилась 11 мая 1981 года в Киеве. Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. В марте 2015 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко присвоил ей звание «Герой Украины». Тогда Савченко отбывала наказание на территории России по обвинению в причастности к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. Помилована указом президента РФ Владимира Путина от 25 мая 2016 года. В тот же день вернулась на Украину.

22 марта 2018 года арестована СБУ в здании Верховной Рады Украины по подозрению в организации государственного переворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.