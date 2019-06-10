У Зеленского посоветовали генпрокурору дать правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в РФ

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель провела брифинг, в ходе которого заявила: «Вопрос уголовных дел, возбужденных Луценко (генпрокурор Украины), конечно должен быть ко второму президенту Украины (Леонид Кучма), однако наша позиция такова, что мы не понимаем, какими основаниями руководствовался генеральный прокурор, когда открывал эти дела».

Напомним, 7 мая этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что зарегистрировал в реестре досудебных расследований дело: по факту о подготовке к финансированию терроризма, по факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период проведения антитеррористической операции и по факту государственной измены.

Хотя генпрокурор не назвал подозреваемых, нетрудно догадаться что речь идет о главе делегации Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию на Донбассе, экс-президенте Украины Леониде Кучме. На переговорах в Минске обсуждалась идея снятия блокады с ДНР и ЛНР и возможный запрет украинской армии вести огонь, даже ответный. Стать обвиняемым имеет шанс и действующий президент Украины Владимир Зеленский, если выяснится, что он дал такие инструкции Кучме.

Юлия Мендель на этом не остановилась и дала совет прокуратуре: «Нас удивляет, что украинский парламентарий Юрий Бойко (экс-кандидат в президенты от «Оппозиционного Блока»), а также украинский гражданин Медведчук (один из лидеров «Оппозиционного блока) ездили уже дважды в страну-агрессора, встречались там с представителями страны-агрессора, а также крупнейшей государственной компанией и нет абсолютно никаких правовых решений по этому поводу».

Украинскими законами, пока еще, не запрещено посещать Россию и встречаться с ее руководством. Таким образом непонятно, что пресс-секретарь Зеленского пытается вменить в вину оппозиционным политикам, защищая своего шефа.