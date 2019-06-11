Арнольд Шварценеггер приедет в Россию на Synergy Global Forum

Ожидается, что ежегодный форум, который пройдет 4 октября на «Газпром Арене», посетят более 50 тысяч участников со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Организаторы события планируют пригласить представителей Книги рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать абсолютный мировой рекорд: впервые в мире образовательный форум соберет такое большое количество участников.

На форуме одновременно будет работать 5 сцен — основная и четыре параллельных, — на которых более 200 спикеров выступят с историями своего успеха и практическими советами о том, как ставить и достигать масштабные цели в жизни и в бизнесе. «Большая цель достижима» — такой слоган организаторы выбрали для события в этом году.

Арнольд Шварценеггер — обладатель ряда премий по бодибилдингу, культовый голливудский актер, исполнитель главных ролей в фильмах «Терминатор», «Хищник», «Бегущий человек», «Вспомнить все» и многих других. Помимо кинокарьеры, Шварценеггер зарекомендовал себя как предприниматель и политик.

Голливудская звезда впервые в России выступит на форуме: в свой приезд в Санкт-Петербург Арнольд Шварценеггер расскажет со сцены Synergy Global Forum о своем жизненном пути и поделится с участниками своими секретами достижения больших целей.

«Арнольд Шварценеггер — не только знаменитый актер, экс-губернатор Калифорнии, спортсмен, но еще и символ. Символ нескольких поколений людей, которые выросли на его фильмах, стремились стать на него похожими, мечтали о встрече с ним. Поэтому мы решили, что самое лучшее — это подарить им встречу с их кумиром, чтобы он, как и много лет назад, вдохновил и подтолкнул участников нашего форума на новые достижения», — комментирует Вадим Лобов, президент корпорации «Синергия».

Кроме Арнольда Шварценеггера, на сценах форума выступит много других именитых спикеров России и мира — первые лица компаний, яркие лидеры и бизнесмены, в числе которых миллиардер и совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков, строительный магнат Грант Кардон, российские предприниматели Оскар Хартман, Давид Ян, Александр Кравцов, Артем Агабеков.

Synergy Global Forum будет проводиться уже 5-ый раз. Предыдущие разы форум собирал участников в Москве, в СК «Олимпийский»: послушать звездных спикеров приходили более 25 тысяч зрителей. В 2019 году организатор форума Школа Бизнеса «Синергия» принял решение о проведении мероприятия в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в связи с тем, что «Олимпийский» закрылся на реконструкцию. Synergy Global Forum станет первым образовательным форумом, который соберет своих участников под крышей «Газпром Арены».

Программа мероприятия и билеты на сайте: synergyglobal.ru