Диетологи назвали три скрытые причины развития диабета

Одним из скрытых факторов риска, которые приводят к развитию диабета, диетологи назвали чрезмерное употребление пищи, богатой витамином В12, содержащейся в печени и жирной рыбе, сообщает портал Medical Note, ссылаясь на исследование Американского общества питания. В материале раскрываются скрытые причины возникновения заболевания.

Ученые сообщают, что данную пищу лучше заменить на продукты с высоким содержанием В2 и В6: апельсины, гранаты, гречку, овсянку, орехи и черный хлеб.

Вторым фактором риска развития диабета является не правильная очередность приема пищи. Диетологи советую сначала есть овощные салаты и только после этого приступать к гарниру с тяжелой пищей. Подобная очередность позволяет контролировать уровень сахара в крови.

Третьим фактором риска медики назвали несбалансированное питание, а именно перегибы в сторону овощного рациона или даже полный отказ от животной пищи. Также губительно для обмена веществ переедание белковыми продуктами с минимальным содержанием в рационе овощей и фруктов. Как заявляют диетологи, «половина вашей тарелки всегда должна быть зеленой», тогда вам не угрожают проблемы с обменом веществ.