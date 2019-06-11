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Германия может переманить у Польши четверть работающих там украинцев

Москва, 11.06.2019
  • Германия может переманить у Польши четверть работающих там украинцев

DPA/TASS

Не исключено, что Украина скоро перестанет «выручать» соседей по Восточной Европе и в первую очередь Польшу, испытывающих острую нехватку рабочей силы, спровоцированную отъездом восточных европейцев на запад на заработки. У Восточной Европы появился сильный конкурент в лице Германии. Ослабление жестких законов в сфере миграции в ФРГ способно, по мнению новостного портала Obserwator Finansowy, существующего при польском центробанке - Национальном банке Польши (NBP)переманить у Польши в течение четырех лет 20-25% украинцев. Если мрачные (для поляков) прогнозы сбудутся, то им придется нелегко, потому что, по данным NBP, приезжие из Украины рабочие ежегодно давали в 2013-17 гг. ВВП Польши по 0,9%. Безработица в Польше в первом квартале 2019 года была, по данным Eurostat, 3,9%. 

Экономисты сходятся во мнении, что в определенной степени и благодаря украинцам крупнейшей восточной экономике Евросоюза удалось не только в целом спокойно пережить последнее бурное десятилетие, но еще и развиваться несмотря на отъезд многих тысяч поляков на заработки за границу.  

Численность иностранцев на польском рынке труда неуклонно растет. Лидируют в списке гастарбайтеров украинцы, доля которых в некоторых секторах и отраслях польской экономики доходит до 40%. Несмотря на это, в польской экономике все сильнее ощущается дефицит рабочей силы. Не удивительно, что работодатели требуют от правительства дальнейшего ослабления миграционных правил в надежде привлечь новых работников с востока. 

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