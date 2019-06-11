Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: синоптики ожидают возвращение к климатической норме

Во второй декаде первого летнего месяца на смену рекордному зною, установившемуся в большинстве российских регионов, придёт похолодание. Циклоны, сформированные в Арктике и Атлантике принесут на Русскую равнину холодный атмосферный фронт с дождями, грозами и сильным ветром.

Погода на 10 дней в Приморском крае

В частности, в Приморье, где сегодня ещё воздух прогревался выше 22 градусов, уже в среду, прогнозирует всего плюс 14-16, переменная облачность и осадки. Во Владивостоке в период с 11 по 20 июня в основном будет облачно с прояснениями. Средняя дневная средняя температура составит около 15-16 выше нуля, ночная – 10-12. В некоторые дни возможны сильные ливни, которые местами будут сопровождаться мощными раскатами грома. Аналогичная погода ожидается в Находке, Артёме и Дальнегорске.

Немного теплее во второй декаде июня в Уссурийске. Здесь средняя температура воздуха в ближайшие 10 дней – 18-20 в светлое время суток, 12-14 – после полуночи. Не обойдётся без осадков, которые по прогнозу Гисметео зарядят вечером в пятницу, 14 июня и с небольшими перерывами будут идти до 20 июня.

Прогноз погоды на вторую декаду июня в городах Сибири

В большинстве городов Сибири в ближайшие 10 дней ожидаются уже привычные всем температурные качели, когда потепление сменяется резким похолоданием, на смену солнечным дням неожиданно приходят пасмурные и наоборот. Яркий тому пример Иркутск. Здесь 10 июня было солнечно и плюс 28; сегодня – плюс 19 и пасмурно; 12 июня – плюс 23, переменная облачность; 13 июня – плюс 28, ясно, без осадков; а уже в воскресенье всего плюс 17, сильный ливень. Закончится вторая декада июня в Иркутске очередной жарой до плюс 28-30.

Похожая климатическая ситуация прогнозируется на 10 дней и в Новосибирске. Здесь температурные перепады будут происходить в диапазоне от 16 до 27 градусов выше нуля. При этом смена климатической обстановки будет сопровождаться резкими скачками и падениями атмосферного давления. А вот сильных осадков не ожидается. В День России жители Новосибирска могут смело отправляться за город на пикники – синоптики прогнозирует 12 июня малооблачную погоду и плюс 27. В субботу и воскресенье будет уже не так комфортно для дачного отдыха – всего плюс 17 и небольшие осадки.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на 10 дней

По прогнозу Гисметео, пик жары во второй декаде июня в Москве также придётся на 12 июня. Метеорологи обещают солнечную погоду и плюс 28-29. Но уже начиная с четверга, 13 июня синоптическая обстановка в столичном регионе кардинально поменяется. Холодный фронт наконец-то начнёт вытеснять горячие воздушные массы, благодаря чему температура воздуха упадёт до плюс 19-21, что даже немного ниже климатической нормы.

К выходным вновь ожидается небольшое потепление, но выше 22-24 столбики термометров показывать не будут. При этом ранее прогнозируемые сильные ливни и грозы вероятнее всего обойдут Москву стороной. Небольшие осадки могут выпасть лишь в субботу. Но они будут непродолжительными. В целом в ближайшие 10 дней средняя температура воздуха составит 23 градуса. Поэтому уставшие от аномальной жары москвичи смогут хотя бы на время от неё отдохнуть.