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Вопрос на $60 млрд: США бьют по Huawei - попадают в Европу

Москва, 11.06.2019
  • Вопрос на $60 млрд: США бьют по Huawei - попадают в Европу

dpa/picture-alliance

Европе угрожают потери примерно на 60 млрд долларов благодаря тому, что ей «посчастливилось» оказаться главным полем битвы между США и китайским телекоммуникационным гигантом Huawei. Ассоциация GSMA, объединяющая более тысячи операторов мобильной связи по всей планете, подсчитала, что потери Старого Света в случае отказа от оборудования Huawei и ZTE превысят 60 млрд долларов, а также будут означать полуторагодичную задержку в создании 5G сетей на континенте. 

Поставщики оборудования для 5G - EricssonNokia и Samsung не смогут достаточно быстро и полно компенсировать ок. 40% оборудования, поставляемого китайскими компаниями. Результатом запрета Huawei и ZTE станет резкое ослабление конкуренции на европейском рынке мобильной связи и рост цен как на услуги мобильной связи, так и на само создание 5G сетей, которое начинает разворачиваться по всей планете. 

В Америке в отличие от Европы зависимости от оборудования Huawei практически нет. Это значит, пишет Forbes со ссылкой на отчет GSMA, что запрет Huawei и ZTE не нанесет особого вреда американским компаниям и потребителям, а вот по заокеанским союзникам американцев он больно ударит. 

В отчете GSMA также подчеркивается, что необходимость замены оборудования и вызванные ей задержки приведут к росту отставания Европы от США по 5G к 2025 году более чем до 15%. 

  

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