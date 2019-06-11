Вопрос на $60 млрд: США бьют по Huawei - попадают в Европу

Европе угрожают потери примерно на 60 млрд долларов благодаря тому, что ей «посчастливилось» оказаться главным полем битвы между США и китайским телекоммуникационным гигантом Huawei. Ассоциация GSMA, объединяющая более тысячи операторов мобильной связи по всей планете, подсчитала, что потери Старого Света в случае отказа от оборудования Huawei и ZTE превысят 60 млрд долларов, а также будут означать полуторагодичную задержку в создании 5G сетей на континенте.

Поставщики оборудования для 5G - Ericsson, Nokia и Samsung не смогут достаточно быстро и полно компенсировать ок. 40% оборудования, поставляемого китайскими компаниями. Результатом запрета Huawei и ZTE станет резкое ослабление конкуренции на европейском рынке мобильной связи и рост цен как на услуги мобильной связи, так и на само создание 5G сетей, которое начинает разворачиваться по всей планете.

В Америке в отличие от Европы зависимости от оборудования Huawei практически нет. Это значит, пишет Forbes со ссылкой на отчет GSMA, что запрет Huawei и ZTE не нанесет особого вреда американским компаниям и потребителям, а вот по заокеанским союзникам американцев он больно ударит.