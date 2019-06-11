СМИ: Индия готова поддержать торговую инициативу Китая и России

Торговая война между США и КНР, оказывающая существенное влияние на глобальную экономику, будет одним из главных вопросов обсуждения на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 13-14 июня в Бишкеке. Индийское издание Economic Times (ЕТ) считает, что Индия присоединится к России и Китаю в осуждении политики протекционизма, проводимой США в сфере торговли.

Президенты России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди вместе с другими членами ШОС могут выступить за создание «нового типа» многосторонней торговой системы, основывающейся на твердых правилах.

Пекин, подчеркивает ET, призывает коллег по ШОС объединиться в борьбе против протекционистской политики Дональда Трампа. На саммите в Бишкеке лидеры государств, входящих в Шанхайскую организацию, могут призвать к «совместной борьбе с любыми проявлениями протекционизма, активному сотрудничеству в деле создания глобальной экономики нового типа и укреплению многосторонней торговой системы, которая прозрачна, всеобъемлюща, справедлива и основывается на правилах».

Нарендра Моди проведет в Бишкеке двусторонние встречи с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и лидерами остальных членов SCO.