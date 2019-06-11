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СМИ: Индия готова поддержать торговую инициативу Китая и России

Москва, 11.06.2019
  • СМИ: Индия готова поддержать торговую инициативу Китая и России

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Торговая война между США и КНР, оказывающая существенное влияние на глобальную экономику, будет одним из главных вопросов обсуждения на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 13-14 июня в Бишкеке. Индийское издание Economic Times (ЕТ) считает, что Индия присоединится к России и Китаю в осуждении политики протекционизма, проводимой США в сфере торговли. 

Президенты России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди вместе с другими членами ШОС могут выступить за создание «нового типа» многосторонней торговой системы, основывающейся на твердых правилах. 

Пекин, подчеркивает ET, призывает коллег по ШОС объединиться в борьбе против протекционистской политики Дональда Трампа. На саммите в Бишкеке лидеры государств, входящих в Шанхайскую организацию, могут призвать к «совместной борьбе с любыми проявлениями протекционизма, активному сотрудничеству в деле создания глобальной экономики нового типа и укреплению многосторонней торговой системы, которая прозрачна, всеобъемлюща, справедлива и основывается на правилах». 

Нарендра Моди проведет в Бишкеке двусторонние встречи с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и лидерами остальных членов SCO 

У Дели хватает и собственных претензий к американской политике протекционизма. Из последних ее проявлений – отмена 31 мая этого года введенной в 1976 году особой торговой привилегии для Индии о беспошлинном экспорте индийских товаров в США. 

  

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