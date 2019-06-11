Китай ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины

Гэн Шуан – представитель внешнеполитического ведомства КНР – ответил на угрозы главы Белого дома Дональда Трампа, который пообещал ввести новые пошлины на товары из Поднебесной, если китайский Си Цзиньпин не придёт на встречу глав государств G-20. По словам представителя МИД КНР, его страна торговой войны не хочет, но в то же время не боится её, передаёт РИА Новости.

Как подчеркнул Гэн Шуан, если Вашингтон согласен на равноправные консультации, то Пекин готов к диалогу. Если же в Белом доме настроены на дальнейшую эскалацию торговых трений, то Китай даст решительный ответ и будет биться до последнего.

«Со своей стороны могу сказать, что пока не владею информацией, собирается ли председатель КНР Си Цзиньпин встречаться с президентом США Дональдом Трампом на саммите большой двадцатки», – резюмировал Гэн Шуан.

Напомним, саммит G20 пройдёт в японском городе Осака с 28 по 29 июня 2019 года.