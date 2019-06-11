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Коуч-сессии, дискуссии, презентации: как пройдет III форум социальных инноваций регионов

Москва, 11.06.2019
В программе форума — более 60 лекций, дискуссий и программ, посвященных социальным проектам.
  • Коуч-сессии, дискуссии, презентации: как пройдет III форум социальных инноваций регионов

В павильоне № 75 на ВДНХ с 19 по 21 июня пройдет III форум социальных инноваций регионов. В нем примут участие более 30 тысяч человек — представители органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества, волонтерского движения, а также жители Москвы, неравнодушные к социально важным вопросам.

Форум станет площадкой для презентации лучшего опыта социальной работы. Его цель — оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и способствовать улучшению качества жизни различных категорий населения. 

В течение трех дней здесь пройдет более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российскиеэксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития. В деловой программе примут участие члены Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации и представители Правительства Москвы.

На форуме примут участие и международные эксперты. Среди них Гер Граус, директор по международным образовательным программам KidZania, Велла Франсуа, профессор Университета Тулузы, а также Дэн Бюттнер, известный американский путешественник и писатель, и Митио Каку, легендарный футуролог.

Все дни работы форума будет открыта интерактивная выставка, на которой состоится презентация наиболее значимых инновационных проектов в социальной сфере. А в рамках культурной программы будут организованы благотворительные спектакли для взрослых и детей с участием известных артистов. Узнать о том, как попасть на спектакль, можно на сайте форума. Все собранные средства будут переданы в благотворительные фонды.

В рамках форума власти города представят масштабную программу «Москва — территория инновационных решений прорывного развития». Она продемонстрирует лучшие столичные практики в социальной сфере, доказавшие свою эффективность.

Здесь расскажут об успехах проекта «Московское долголетие», который помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения и навыки.

Форум социальных инноваций регионов — это крупнейшая дискуссионная площадка для обсуждения социальных проблем, презентации прорывных технологий инновационного развития социальной сферы и лучших социальных практик субъектов Российской Федерации. Впервые форум прошел в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов страны.

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