Козак рассказал о тайном письме из Молдавии

Лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк передал вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку «конверт с предложением», в котором он заявляет о готовности переориентировать внешний курс страны на Россию. Также олигарх сообщает о намерениях урегулировать конфликт в Приднестровье, проведя в Молдавии федерализацию. Политологи заявляют, что нынешняя ситуация в молдавском парламенте может привести к повторению «штурм Белого дома» 1993 года, но уже в Кишиневе.

«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию», - прокомментировал Козак послание Плахотнюка «Коммерсанту».

Козак рассказал изданию, что олигарх передал письмо в присутствии своих соратников, в ответ на это российские представители дали рекомендации молдавскому президенту Игорю Додону и социалистам не идти на «тайные сделки», а создавать коалицию на основе публичных решений. Уточняется, что беседа с передачей письма состоялась 3 июня, то есть за неделю до начала политического противостояния в парламенте Молдовы.

Также российский чиновник подчеркнул, что в случае с кризисом в Молдове позиции России, Евросоюза и США совпадают, что говорит от необходимости принятия срочных и радикальных «оздоровительных процедур» для политики в республике.

Напомним, начиная с 8 июня из-за позиции демократов в Молдове сложилось двоевластие. Сформировавшая большинство в парламенте коалиция социалистов и блок ACUM назначили своего премьера - Майю Санду. В то же время конституционным судом страны от власти в шестой раз за карьеру был отстранен пророссийский социалист Игорь Додон, который назвал этот шаг «отчаянной попыткой узурпации власти».