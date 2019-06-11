Лавров обратился к ЕС по ситуации на Украине

Сергей Лавров – глава российского внешнеполитического ведомства – обратился к странам ЕС, которые по его мнению, покрывают все действия Украины.

По словам министра иностранных дела РФ, Евросоюзу пора прекратить заниматься «покрывательством» действий Киева. При этом Лавров отметил, что консенсус по украинскому кризису уже давно был достигнут, передаёт РИА Новости.

«Наша страна всегда готова к тому, чтобы искать конкретные пути воплощения этого консенсуса в жизнь, но для этого нам нужно, чтобы Европа не занимала позицию полного покрывательства всего того, что творят на Украине», – резюмировал глава МИД РФ.