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Матвиенко выразила недоверие к следствию по делу журналиста Голунова

Москва, 11.06.2019

Валентина Матвиенко – спикер верхней палаты российского парламента – заявила, что действия следственных органов при задержании корреспондента интернет-издания «Медузы» Ивана Голунова вызывают недоверие.

По словам председателя Совета Федерации, уголовное дело журналиста необходимо тщательного расследовать из-за большого количества возникающих вопросов и огромного общественного резонанса. При этом она подчеркнула, что нарушения, которые были допущены в ходе дела Голунова, вызывают недоверие к следственным органам, передаёт РИА Новости.

«Серьёзные вопросы вызывает, во-первых, сам факт задержания журналиста без решения суда более чем на 48 часов, – пояснила Матвиенко. – Кроме того, какая-то путаница с фотографиями, которые были сделаны не в квартире самого подозреваемого. Ну и лично мне вообще непонятно, почему Голунов не присутствовал при обыске в его квартире».

Кроме того, спикер Совфеда пообещала, что ситуацию с задержанием корреспондента «Медузы» будут держать на контроле сенаторы, поэтому дальнейшее работа по данному делу пойдёт в объективном ключе.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно дождаться ясности по делу Голунова. При этом он опроверг информацию, что в Кремле якобы стремятся урегулировать ситуацию с этим делом до «прямой линии» с Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.

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