МЧС составило «черный список» детских лагерей

Российское МЧС с началом летних каникул проверило детские лагеря. В ходе проверок было вскрыто множество недостатков, о чем ведомство уведомило администрации учреждений.

Как заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев, последующие проверки показали, что многие недостатки были исправлены

При этом в «черном списке» МЧС продолжают оставаться 30 детских лагерей, которым запрещено принимать для отдыха детей до исправления всех недочетов. Еникеев отметил, что раньше таких лагерей в списке было 60, а по результатам предыдущих проверок в общей сложности было устранено свыше 10 тысяч недостатков.

«Мы проверили все детские лагеря. К первой смене все лагеря готовы. Было устранено свыше 10 тысяч недостатков», - рассказал Еникеев на пресс-конференции 11 июня. Он отметил, что в ведомстве рассчитывают, что оставшиеся 30 лагерей «выполнят предписания и распахнут свои двери ко второй смене».