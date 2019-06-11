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Медведев заявил о возможном сокращении рабочей недели до четырёх дней

Москва, 11.06.2019

Глава российского правительства Дмитрий Медведев предположил, что в ближайшем будущем общество перейдёт на четырехдневную рабочую неделю.

В ходе своего выступления на 108-й сессии Международной организации труда премьер-министр заявил, что технологический прогресс приводит не только к сокращению рабочих мест, но и к сокращению рабочего времени и расширению времени и возможности для досуга, передаёт агентство «Интерфакс».

Поэтому, по его мнению, будущее – за четырехдневной рабочей неделей. При этом он напомнил, что ровно 100 лет тому назад предприниматель Генри Форд на своих предприятиях сделал на тот момент невероятною и для многих непонятную вещь - он сократил рабочую неделю для рабочих 408 часов до 4о часов, получив после этого огромный рост производительности труда.

Кроме того, Медведев рассказал о компании, которая сейчас успешно функционирует в Новой Зеландии.

«Там люди работают всего четыре раза в неделю. После того, как это было введено, компания получила рост производительности в 20%. При этом уровень стресса работников компании значительно снизился, что тоже очень важно», – резюмировал глава российского Кабмина, добавив, что погоня за успехом порой оборачивается хронической усталостью и постоянным стрессом, что в свою очередь приводит к снижению производительности труда.

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