Минобороны РФ перебрасывает самолёты ДРЛО поближе к учениям НАТО

Как говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа, России необходимо «держать руку на пульсе», отслеживая передвижения войск НАТО на территории нескольких причерноморских государств. Выполнять данные функции будут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые в этих целях были передислоцированы на Кубань. Машины займутся мониторингом воздушной обстановки над Черным морем.

Наблюдательные полеты будут проводится во время масштабных военных НАТО, которые пройдут в конце июня на территории Болгарии, Румынии, Черногории.

В сообщении уточняется, что контроль, который будет осуществлять А-50, позволит избежать любых инцидентов с участием гражданских судов и самолетов, которые могут случайно оказаться в зоне проведения учений альянса.

«Экипажи А-50 приступили к выполнению задач по контролю радиолокационной обстановки в воздушном пространстве в зоне границы РФ над черноморским побережьем Крыма и Кубани», - говорится в сообщении ЮВО.

Командование округа уточняет, что самолеты РФ будут выполнять свои задачи над нейтральными водами Черного моря в сопровождении истребителей Су-27СМ3 из состава четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа.