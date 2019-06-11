На пост премьера Британии претендует 10 кандидатов

На пост главы Консервативной партии Великобритании, а также премьер-министра страны будут бороться 10 кандидатов. Об этом сообщил управляющий комитет партии.

Среди кандидатов значится бывший глава МИД Борис Джонс, глава Минприроды Майкл Гоува, экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом, а также действующий глава Министерства иностранных дел Джереми Хант, бывший министр по вопросам Brexit Доминика Рааба, министр международного развития Рори Стюарт, глава МВД Саджид Джавид. Помимо этого за пост премьера поборется глава британского Минздрава Мэттью Хэнкок, глава Минтруда Эстер Макви, а также представитель Минфина при палате общин Марк Харпер.

Политологи прогнозируют, что несмотря на такое количество претендентов, борьба развернется между Джонсон, Хант, Рааб и Гоув. Сообщается, что новый премьер приступит к своим обязанностям ближе к концу июля, а до этого времени исполнять обязанности премьера Великобритании будет Тереза Мэй, которая сложила с себя полномочия 7 июня.