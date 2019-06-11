На Украине рассказали, в какие страны ЕС граждане страны въезжали по безвизовому режиму

За два года введения для Украины безвизового режима с ЕС данной возможностью воспользовалось почти 3 млн украинцев, передает «Интерфакс-Туризм».

По сообщению МВД Украины, с начала действия безвизового режима украинцы совершили 42,6 млн поездок в страны Евросоюза. При этом «9,2 млн пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 млн украинцев въезжали в Европу без виз с новыми биометрическими паспортами».

Ведомство уточняет, что большинство граждан Украины посетили по безвизовому режиму Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию. При этом за период с июня 2018 года по июнь 2019 года безвизом воспользовались в 4,2 раза больше человек, чем за период с июня 2017 года по июнь 2018 года.

Миллион украинцев въехало по безвизовому режиму в Польшу, границу с Венгрией и Румынией пересекли 350 тыс. и более 245 тыс человек соответственно. В Словакию по безвизовому режиму въехало 226 тыс. человек. Миллион украинцев пересекли границу с ЕС по безвизу посредством авиационного сообщения, морским путем всего 500 человек.