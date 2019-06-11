Национальное шоу России «Кострома» снова в Москве!

На протяжении 14 лет (с 2005 года) зрители становятся свидетелями уникального танцевального шоу, в котором оживают истории о главных эпохах страны, о её героях, незыблемых традициях и сказочных былинах. Сквозь сценические воплощения можно увидеть вхождение Христианства на Русь, эпоху царской и дореволюционной России, первого полета человека в космос и знаменитый русский балет. Словно вид из окна сменяются просторы страны от Кавказских гор до Азиатских степей, Северного ледовитого океана и Черного моря, красавицы – реки Волги и могучего Енисея.

Зрителей ждет масштабное шоу с участием 50-ти артистов на сцене, 600 уникальных костюмов, 300 предметов реквизита, 17-ти сценических перевоплощения, 7-ми смен декораций, а также с использованием виртуозной техники, видеопроекции, тяжелого дыма и звездного неба.

Номера программы созданы с удивительной профессиональной точностью художественным руководителем и главным балетмейстером РНБК, заслуженным деятелем искусств РФ Юрием Царенко. Фонограммы для «Национального Шоу России «Кострома» записаны Государственным Национальным Академическим оркестром народных инструментов России им. Н.П. Осипова под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Калинина. Кстати, фонограмма к номеру «Легенды Севера» записана на основе оригинального исполнения песен, горлового пения и подражательных звуков животным и птицам Олит Тевлянаут.

Сайт: nationalrussianshow.ru

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