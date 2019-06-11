Новые решения для экспорта: итоги выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК»

Экспорт продукции АПК: настоящее и будущее

2019 год проходит в России под эгидой федеральной программы «Экспорт продукции АПК», поэтому ключевым деловым мероприятием программы стал саммит «Аграрная политика России: настоящее и будущее». Он начал свою работу 28 мая с открытия пленарного заседания «Безопасность и качество продукции: производство белков животного и растительного происхождения, кормовая база».

Президент Международной федерации кормовой промышленности (IFIF) Даниэль Берковичи, в ходе выступления представил обзор мирового рынка кормов и рассказал о ключевой роли незаменимых аминокислот в полноценном питании птицы. «Рынок производства аминокислот для животноводства вырос за год более чем на 5%, объем спроса составляет уже 600 млн тонн и продолжает расти. Российская отрасль обладает в этом отношении большим ресурсным потенциалом: есть научно-исследовательские лаборатории для создания новых разработок, есть все необходимые технологии и компетенции для производства аминокислот, есть отрасль ферментов и биоиндустрия. Более того, вопросы производства решаются на уровне государственных органов. Все это создает емкий рынок, который покажет активные темпы развития уже в самое ближайшее время», — уверен международный эксперт.

Профессор животноводства Ноттингемского Университета (Великобритания), член Совета по экспорту сои США Джулиан Уайзман затронул проблему поиска альтернативных источников белка для нежвачных животных и птицы. «В Великобритании и Западной Европе запрещено использование животного белка в кормах. Мы применяем рыбную муку и постоянно ищем варианты высококачественного растительного сырья — источника белков. Мы рассматриваем и применяем горох, бобовые, также делаем фокус на рапсовых культурах, подсолнечнике, используем кукурузный крахмал. Несмотря на огромный объем работ, проделанный в этом направлении, сегодня все еще более 50% белка в Евросоюзе составляет соя — этот продукт не является оптимальным, однако готовых решений по повышению его качества или использованию альтернатив пока не найдено. Это задача №1 для рынка», — считает Джулиан Уайзман.

Тему альтернативных источников высококачественного протеина продолжил генеральный директор ООО «ЕвроТехнологии» Алексей Гусев. Он выделил использование гороха в тенденцию-2019: «Горох как источник высокого протеина во всем мире используется в течение последних 20 лет. Лидеры в этом направлении — Канада, север США, Европа (Франция, Бельгия, Норвегия, Дания) и Китай. Такой подход позволяет значительно удешевить рацион свиней и птицы с сохранением всех остальных показателей на высоком уровне», — уверен эксперт.

Директор по развитию бизнеса стран региона Балтии и СНГ ИННОВАД (Бельгия) Виргисниюс Слаусгалвис осветил резонансную для рынка тему — производство и использование доброкачественной мясокостной муки. Он оценил объем данного рынка в 300-400 тонн в месяц (то есть примерно 0,5 млн тонн в год), а также рассказал об особенностях производства сырья в части нивелирования бактериальных и инфекционных факторов и аспектах негативного восприятия мясокостной муки птицеводческими и свиноводческими хозяйствами.

Нишу сельхозтоваропроизводителей, которые выпускают конечный продукт, на Саммите представила генеральный директор АО «Агросила» Светлана Барсукова. Она рассказала, что сегодня основным конкурентным преимуществом предприятий рынка является технологизация и использование инноваций, а также выделила ключевые направления такой деятельности: прямую цепочку поставок, точечное земледелие, глубокую переработку и «умные» фермы. Кроме того, были отмечены: дистанционный контроль за производством работ, автоматизация бизнес-процессов, бережливое производство, управление себестоимостью, аналитика по принципу «единого окна». В своем выступлении спикер обратила внимание собравшихся на следующий фактор: «С 2015 года инвестиции в основной капитал на предприятиях АПК неуклонно падают. Темпы обновления технологического парка замедляются, что не может не сказаться на качестве продукции. Цифровизация сельского хозяйства не является конечной целью, однако она позволяет получить данные для анализа и последующего их использования в управленческих решениях. Таким образом цифровизация влияет на конечный продукт, производимый компанией».

В заключительной части сессии выступил директор по НИОКР ООО «Кавикорм Инжиниринг» Александр Ковалев. Он определил главную проблему снижения себестоимости свинины и птицы: «Сегодня все основные способы в этом направлении использованы. Необходимо искать решения в более локальных сегментах, в условиях конкретных предприятий, в конкретной генетике, конкретных кормах. Этап универсального подхода прошел, настало время поиска уникальных вариантов и возможностей. В том числе через обмен мнениями участников отрасли и использование международного опыта».

Второй день Саммита был посвящен вопросам национальной экспортной стратегии и взаимодействия государства и бизнеса в сфере экспорта агропродукции. Пленарная сессия второго дня открылась темой «Экспорт сегодня: основные ошибки экспортеров».

Главный аналитик ГК «Черкизово» Андрей Дальнов в ходе своего выступления обозначил основные ошибки и препятствия на пути развития экспорта: отсутствие профильных специалистов, а также аналитических данных и систем их сбора, представление одного

продукта для внутреннего и внешнего рынков, непонимание ветеринарных требований стран-импортеров, недостаток и ограниченную территориальную доступность исследовательских лабораторий для проведения необходимых изысканий.

Помимо этого, была рассмотрена проблема отсутствия программ и алгоритмов субсидирования морских перевозок. В настоящее время в портах Европейской части России действует монополя зарубежных компаний, что препятствует развитию экспортных поставок.

Министр сельского хозяйства Удмуртской Республики Ольга Абрамова добавила к вышеназванным стоп-факторам отсутствие стратегии, а также целевых исследований рынка. В этих условиях компания делает разовые неструктурированные поставки и не получает нужного результата. Другие факторы — неготовность к инвестициям в новые направления, где достижение точки безубыточности отложено на 1-3 года, и работа только по предоплате для снижения рисков, при которой бизнес теряет 80% рынка, хотя может работать с клиентами в формате отсроченных платежей, компенсируя риски финансовыми инструментами.

Большой пласт проблем, по мнению спикера, связан с маркетингом и продажами. Речь идет об отсутствии правильно оформленной экспортной упаковки товара, коммерческого предложения, продающей презентации, низком уровне включенности в канал онлайн-продаж, а также о некачественной обработке потенциальных контактов, в частности о неумение российских производителей вести переговоры на международном уровне и структурировать сделку. Все это приводит к попыткам переноса ответственности на дистрибуторов, которые не всегда заинтересованы в продажах.

Представитель МЦСиС «Халяль» Айдар Газизов в ходе своего выступления раскрыл потенциал экспорта российской мясной продукции в страны Ближнего Востока и Северной Африки на примере динамики роста сертифицированных МЦСИС «Халяль» предприятий. Если в 2009 году таковых всего несколько десятков, то по итогам 2018 года их число уже превысило 250 и продолжает расти. В качестве основных факторов, способствующих развитию экспорта продукции «Халяль», были отмечены отсутствие НДС и выгодный для экспорта курс валют, высокое качество производимой продукции и постоянно растущий рынок сбыта.

Генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов рассказал, что молоко является ликвидным экспортным товаром. Объемы его экспорта сегодня — 600-700 тыс. тонн в год, что составляет 200 млн долларов в денежном выражении. Приоритетными являются поставки на рынки стран СНГ: Казахстана, Белоруссии, Украины. Однако экспортируется порядка 3% от объема производимого продукта. Есть большой потенциал у поставок за пределы постсоветского пространства, поскольку себестоимость производства молока в России даже с учетом большой инвестиционной составляющей ниже, чем, скажем, в Германии.

Исполнительный директор ТРАКЕР Михаил Мезенцев привел цифры объемов внешних поставок пшеницы, которые обеспечивают 80% от 20 млрд рублей совокупного экспортного оборота. «В этом сезоне 6,6 млн тонн было доставлено автотранспортом в зерновые терминалы главного экспортного порта в Новороссийске из хозяйств Ростовской области, Краснодарского края и Ставрополья, это примерно 6,5 млрд рублей в денежном выражении», — рассказал спикер.

Представитель банковской сферы — начальник отдела Управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса ПАО МКБ Дмитрий Нижельский — поделился итогами работы программы госсубсидирования, которая была реализована в течение 2018 года. «В рамках программы экспортеры получали субсидии на финансирование экспортных поставок. При этом государство наделило банки достаточно широким функционалом: они не только являются проводниками мер поддержки, но и осуществляют информационное сопровождение компаний, проверяют проекты на соответствие условиям программы, проводят анализ финансового состояния заемщика, подают заявки в Российский экспортный центр. Такой подход дает экспортеру возможность получать господдержку фактически в режиме «одного окна».

Discover Russian Cuisine — продвижение российских производителей через культуру высокой гастрономии

Отдельная площадка и сцена были отведены под дегустационно-демонстрационное мероприятие Discover Russian Cuisine (DRC), ставшее уже традиционным форматом презентации российских продуктов через мастерство и таланты виртуозов кулинарного искусства. В этом году в мероприятии приняли участие 40 именитых шеф-поваров из Италии, Люксембурга, Франции, Бельгии, Марокко и России. Они продемонстрировали свое мастерство в формате chef's table и открытых мастер-классов.

Новая российская кухня — популярный тренд мировой гастрономии, пришедший на смену нордическим и азиатским тенденциям. Используя интерес глобальной гастрономической индустрии к отечественным продуктам и способам приготовления, «Асти Групп» создала эффективный инструмент продвижения российских производителей на зарубежные рынки и реализовала его в формате Discover Russian Cuisine. Мероприятие не только презентует местные компании, но и способствует формированию устойчивого экспортного спроса на продукты из РФ. За последнее время дегустационно-демонстрационное мероприятие DRC было с успехом проведено в Берлине, Турине, Шанхае и Москве.

В рамках выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК» Discover Russian Cuisine позволяет получить двойной бизнес-эффект: не только показать российские продукты с позиции высокой кухни, но и создать поле для контактов между поставщиками и заказчиками, заключения соглашений и старта совместного сотрудничества.

«Времена, когда можно было продавать только сам продукт, ушли в прошлое, но далеко не все российские компании это понимают, — уверена глава «Асти Групп» Наринэ Багманян. — Сегодня производителям нужно идти дальше, предлагая идеи использования продукта, модные концепции, востребованные покупателями и рынком, привлекать звезд гастрономии, эффектно презентовать свою продукцию в формате дегустационно-демонстрационного мероприятия, говорить с конечным потребителем на одном языке. В современном мире приготовление и потребление еды все больше становится похоже на развлечение — это еще одна форма досуга, отдыха и общения. Понимание этого дает компаниям-производителям возможность выйти на новый уровень развития своего бизнеса».

Неотъемлемой частью пространства Discover Russian Cuisine стал Гастромаркет, где были представлены продукты российских производителей премиального качества: мясо птицы, фермерские сыры, автохтонные вина, травяные чаи. На нескольких мастер-классах шеф-повара приготовили блюда из диетического мяса индейки от бренда «Индилайт», который на Гастромаркете был представлен ГК «Дамате». АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» − одно из крупнейших в России птицеводческих предприятий. Оно выпускает полуфабрикаты из мяса птицы под двумя известными брендами «Троекурово» и «Рококо». Бренд «Рококо» предложил изысканные продукты высшего качества: отборное филе цыпленка-бройлера, сочные молодые цыплята табака, широкий ассортимент разделки с высокой степенью обработки и большой выбор кулинарных полуфабрикатов. Продукция «Троекурово», которая производится в экологически благополучном районе Калужской области, была использована и на мастер-классах, и в гастрономических сетах. Для выращивания птицы компания использует только отечественные корма, без гормонов роста и ГМО, а современные технологии позволяют сохранить все питательные свойства куриного мяса.

Шеф-повар с мировым именем Мишель Ленц продемонстрировал сыры, произведенные по французской технологии в Дагестане на сыроварне «Учхоз продукт».

Выставочное пространство мероприятия заняло площадь более 20 000 кв. м, собрав под своим началом компании из таких стран, как Германия, Китай, Польша, Бельгия и другие, 30% которых впервые приехали в Россию. Помимо «новичков», на на выставке присутствовали ведущие игроки рынка, в частности Moorgut Kartzfehn (мясо индейки), BDW Feedmill Systems GmbH & Co.KG (корма), Eurosilos Sirp (бункеры из стекловолокна), Victoria (промышленные инкубаторы), VALLI (оборудование и системы для птицеводства), Jarvis (оборудование для убоя и переработки), Hog Slat (оборудование для свиноводства и птицеводства), COBB Russia (бройлерные кроссы), «Мельинвест» (обработка и хранение зерна), «ПрофХолод» (сэндвич-панели с пенополиуретаном), ROMAX (оборудование для элеваторов) и другие.

По итогам трех дней выставку и саммит посетили представители государственных и коммерческих организаций, международных компаний и местных производителей, дистрибуторов и ритейлеров, а также ценители гастрономии мирового уровня.