Опрос показал, сколько россиян организуют летний отдых через интернет

Как показало независимое исследование компании PayPal и GfK Rus, более половины граждан России организуют свой летний отдых при помощи интернета. Таковых оказалось 52%, остальные 48% путешественников обращаются за помощью в турагентства.

Опрос проводился в апреле-мае 2019 года среди жителей старше 18 лет восьми федеральных округов РФ, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего было проведено 800 интервью среди граждан, которые за прошлый год хоть раз выехали за пределы своего населенного пункта.

«Офлайновые каналы продаж уже уступают по популярности онлайновым – 52% респондентов приобретают тревел-услуги в сети, тогда как в традиционные агентства обращаются 48% опрошенных», - говорится в сообщении ресурсов.

Уточняется, что 36% опрошенных приобретали туруслуги на зарубежных сайтах, а для бронирования отелей 74% респондентов подтвердили, что используют компьютер, тогда, как с мобильного устройства бронируют услуги лишь 26%.

Чаще других используют интернет-сервисы жители Москвы (61%). Среди главных критерием при выборе интернет-сервиса граждане называют возможность получить наилучшую цену, возможность отмены заказа и его оформления без предоплаты, а также наличие программы лояльности.

В этом году ровно половина опрошенных выбрали пляжный отдых, среди популярных направлений курорты Турции, Испании, Италияи, Греции. Чуть менее половины - 48% респондентов, предпочитают семейные отпуска и только 7% намерены провести отдых в одиночку.