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Открытие проекта «Летние балетные сезоны» в РАМТе

Москва, 11.06.2019
Когда в афише репертуарных театров наступает летнее межсезонье, на культурной карте Москвы стартует уникальный балетный марафон — «Летние балетные сезоны» в РАМТе! В этом году традиционные
#Культура
  • Открытие проекта «Летние балетные сезоны» в РАМТе

Сезоны пройдут в 19-й раз и представят 10 спектаклей мирового балета. Ежедневно в течение двух месяцев, с 1 июля по 28 августа, на сцене РАМТа встречайте три балета Петра Чайковского — «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», а также «Жизель» Адольфа Адана, «Дон Кихот» Людвига Минкуса, «Ромео и Джульетта» и «Золушка» Сергея Прокофьева, «Белоснежка и семь гномов» по мотивам знаменитой сказки братьев Гримм композитора Богдана Павловского и «Эсмеральда» Цезаря Пуни.

По традиции Сезоны откроет легендарный балет Чайковского «Лебединое озеро» - 1 и 2 июля историю любви принцессы Одетты расскажет Самарский Академический театр под руководством Юрия Бурлака.

Также в этом году на сцене РАМТа выступят артисты Театра балета ART-да, труппа Национального классического балета, и по уже сложившейся традиции в Сезонах примут участие солисты парижской «Опера Гарнье» (современное название Grand Opéra) – молодые, но уже известные солисты Элоиз Бурдон и Жереми-Лу Кер.

Сайт: ballet-letom.ru

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